ANDRIA – Un incendio di vaste proporzioni è scoppiato poche ore fa ad Andria, in via Trani, all’interno di un’autorimessa nei pressi della tangenziale che collega la città alla vicina Trani.

Il divampare delle fiamme ha coinvolto anche un capannone industriale attiguo al deposito. Distrutta la gran parte dei mezzi in giacenza e il materiale contenuto nella struttura. Paura diffusa, a causa di diverse esplosioni e fumo nero visibile a lunga distanza. Non ci sono feriti ma è stato necessario l’intervento delle squadre dei Vigili del fuoco provenienti da Bari, Molfetta, Barletta e Corato, mentre Carabinieri, Polizia di Stato e Polizia Municipale hanno messo in sicurezza l’intera zona. Timori anche relativamente all’ipotesi di inquinamento ambientale, dal momento che il rogo avrebbe interessato anche ingenti quantitativi di materiali di plastica e sostanze chimiche. L’area è stata chiusa alla circolazione, indagini in corso sulle cause.