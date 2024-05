Andria, nuovo ospedale: il comitato “non molla l’osso”

Non si spengono i riflettori sulla sanità andriese e della sesta provincia pugliese. Monta infatti la polemica tra il “Comitato per il nuovo Ospedale della BAT” e la ASL BT; proprio alla Direttrice Generale Tiziana Di Matteo è infatti indirizzato il comunicato del gruppo riportato di seguito:

“Dott.a Di Matteo,

ci perdoni se non abbiamo fatto precedere il suo cognome dall’aggettivo “gentile”, così come abbiamo fatto anche nella nostra lettera del 23/5 u. s.

Saprà che gentile e’ sinonimo di cortese e la cortesia, come ben noto, si sostanzia soprattuto nelle relazioni interpersonali.

Ci dispiace rilevarlo ma ciò, almeno nei nostri confronti, non è stato.

Aldilà dei contenuti della nostra lettera, che ricordiamo denuncia inadempienze e ritardi nell’assolvimento di impegni da Lei assunti in sedi istituzionali, quale può essere la riunione di una Commissione Consigliare Regionale, il far cortese avrebbe imposto un qualsivoglia cenno di risposta, ancorché transitorio, da parte Sua nei confronti del Comitato per il nuovo Ospedale della BAT.

Nemmeno questo c’è stato.

Quindi comprenderà la omissione, in questa circostanza, dell’aggettivo gentile.

Nel merito dei contenuti ci preme invece farle notare che, dalla data del 16/5 u.s. da lei indicata quale termine entro il quale avrebbe proceduto alla sottoscrizione con i progettisti “dell’appendice contrattuale”, sono trascorsi 15 giorni: ai ritardi sin qui accumulati se ne aggiungono, si spera non deliberatamente, altri.

Vieppiù.

Ci siamo permessi inviarle delle osservazioni sul Dimensionamento Clinico Gestionale, non peregrine e di assoluto buon senso, sulle qualii cittadini andriesi HANNO DIRITTO di avere chiarimenti: ne va della credibilità del vostro operato.

Silenzio assordante da parte Sua.

Le parrà ovvio che, per quanto ci riguarda, “non molliamo l’osso”!

E’ diritto della Opinione Pubblica sapere, conoscere, approfondire: è un investimento, quello in parola, di risorse pubbliche, di soldi della collettività sul quale si ha titolo per interrogare i centri di responsabilità del procedimento.

Il Comitato, forte dell’adesione di migliaia di cittadini, “l’osso non lo molla”!

Comitato per il Nuovo Ospedale della BAT.”

