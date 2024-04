Andria, lavoratori in nero: sospese licenze a ristoranti

Due ristoratori di Andria sono stati multati, con una sanzione che ammonta complessivamente a 20mila euro, perché avevano impiegato alcuni lavoratori in nero e alcuni alimenti erano in cattivo stato di conservazione.

I controlli sono inseriti nelle attività che i militari, di concerto con il personale del Nucleo ispettorato del lavoro, hanno svolto in città. I titolari dei due ristoranti rispondono di omesso controllo sanitario e sfruttamento del lavoro irregolare.

Sono tre i dipendenti non in regola a livello contrattuale trovati nei locali e tutti erano privi della tutela assicurativa contro gli infortuni e le malattie professionali. Ai due ristoratori è stata sospesa la licenza per l’attività imprenditoriale a causa “degli accertamenti dei lavoratori irregolari e delle gravi violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza del lavoro”, fanno sapere i carabinieri.

