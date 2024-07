Andria, la Bruno prima sindaca di Puglia per gradimento

La sindaca di Andria, Giovanna Bruno, è prima in Puglia e 25esima in Italia per gradimento, secondo il Governance Poll 2024 – l’indagine annuale del Sole 24 Ore – sull’apprezzamento dei primi cittadini dei capoluoghi di provincia e dei Governatori di Regione di tutta Italia. Secondo questa indagine sui primi cittadini, la sindaca Bruno, eletta nel settembre 2020, ha oggi una percentuale di gradimento del 56,5%, perdendo soli 2 punti percentuali dal giorno dell’elezione (58.9) ma con + 2% rispetto allo scorso anno (54%). La prima cittadina di Andria è seguita dalla sindaca di Foggia, Maria Aida Episcopo, al 32esimo. Giuseppe Marchionna di Brindisi al 59esimo mentre Rinaldo Melucci di Taranto al 70esimo.

“Sono onorata e grata” – scrive la Bruno sui social. “È un risultato legato alla mia figura di sindaco, ma di anno in anno mi piace sottolineare che è un risultato legato all’intera squadra che mi affianca. Una squadra di operai del quotidiano, che consentono il raggiungimento continuo di obiettivi, nonostante il difficilissimo contesto in cui da quattro anni stiamo operando.”

