Bottigliette di succo di frutta riempite di droga. È quanto scoperto dai carabinieri di Andria in un bar del centro storico, gestito da un 50enne andriese incensurato. In seguito ad approfondita perquisizione del locale commerciale – hanno spiegato i carabinieri – sono stati trovati nascosti all’interno di due bottiglie in vetro, destinate a contenere succo di frutta, 23 grammi di hashish (già confezionati in 27 dosi singole) e 24 grammi di marijuana, divisa in 13 dosi. Al termine degli accertamenti, l’uomo è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e – su disposizione del Pubblico Ministero di turno della Procura della Repubblica di Trani – sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari.

