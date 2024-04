Andria, abbandona rifiuti nelle campagne: rischia 100mila euro di multa

Rischia una multa fino a 10mila euro un uomo di circa 50 anni che il 6 febbraio scorso ha abbandonato alcuni rifiuti, tra cui ingombranti e scarti della lavorazione edile, non lontano dal canale Ciappetta-Camaggio ad Andria.

A individuarlo sono state le fototrappole che lo hanno immortalato mentre da un mezzo furgonato scaricava mattoni forati, assi e rifiuti non pericolosi. Nelle immagini, l’uomo è ripreso mentre arriva alla periferia della città, accosta il mezzo, si guarda attorno e poi lascia il carico di rifiuti in una zona di campagna. È stato denunciato per abbandono illecito di rifiuti.

“Il servizio di monitoraggio del territorio comunale intende contrastare il fenomeno dell’abbandono e dell’errato conferimento dei rifiuti da parte di quei cittadini che non hanno ancora recepito l’importanza della raccolta differenziata”, fanno sapere dal comando della Polizia Locale di Andria. I controlli proseguiranno nei prossimi giorni.

