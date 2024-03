Andria, 3 kg di marijuana sequestrati all’interno di un oliveto

ANDRIA – Ad Andria, nell’ambito di un’attività di controllo del territorio, finalizzata a contrastare e prevenire fenomeni predatori e di illegalità nelle aree rurali, è stata sottoposta a sequestro un’ingente quantità di stupefacente. Gli agenti della Squadra Volanti, durante la perlustrazione in Contrada “Montevitolo” hanno scoperto all’interno di un oliveto un locale non abitato e, attraverso una piccola finestra, hanno notato svariate cassettine di plastica accatastate con all’interno sostanza vegetale. Il locale è stato quindi sottoposto a perquisizione, che ha consentito di rinvenire 19 cassette di plastica contenenti infiorescenze di “marijuana” per un totale di circa 3 kg di peso lordo. Tutto lo stupefacente rinvenuto, oltre ad una bilancia lì presente, è stato sequestrato. Sono in corso indagini, a cura della Squadra Mobile, per risalire al proprietario dell’ingente quantitativo di stupefacente.

