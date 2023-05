LECCE – Ricordare e sottolineare il grande lavoro quotidiano svolto dagli infermieri per la comunità, una figura più volte valorizzata durante la pandemia, ma che deve continuare ad essere sostenuta e valorizzata. Così in occasione della Giornata Internazionale dell’Infermiere, l’Ordine delle Professioni Infermieristiche (OPI) di Lecce ha pensato a diverse iniziative, tra le tante i consiglieri dell’ordine hanno visitato le strutture sanitarie della provincia per consegnare a tutti gli Infermieri la spilla rappresentativa della professione, una giornata che si concluderà con uno spettacolo al Teatro Paisiello.

Barbara Magnani Giornalista professionista da febbraio 2009. Laureata in Lettere e un master in giornalismo sportivo televisivo. Dopo oltre 17 anni di esperienza in giornali, televisioni e uffici stampa della bergamasca, l’amore mi ha portata a Lecce dove vivo con mio marito e un piccolo peloso di nome Chiarly. E ora, con grande soddisfazione, la mia esperienza professionale si arricchisce nel gruppo televisivo Antenna Sud. See author's posts

