Amministrative in Basilicata, riammesse due liste escluse

Il Consiglio di Stato ha riammesso le liste “Alternativa in comune” presentata a Tricarico (Mt), (candidato Sindaco Pancrazio Locuoco) e “Libertà e Progresso” presentata a Lagonegro (Pz), (candidato Sindaco Concetta Iannibelli). La lista della Iannibelli, in un primo momento, non era stata ammessa perché presentata oltre i termini, mentre nei documenti presentati da Locuoco erano state rilevate diverse irregolarità. Motivazioni ribadite dal Tar che in primo grado aveva riconfermato la bocciatura delle liste. La decisione del Consiglio di Stato ha ribaltato il provvedimento del Tribunale Amministrativo Regionale, rimettendo in corsa i due candidati Sindaco.

