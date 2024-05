‘Amici, molto più che umani’ in scena al Tatà di Taranto

Che cos’è davvero l’amicizia? Questa domanda è il punto di partenza dello spettacolo dal titolo “Amici, molto più che umani” che sarà messo in scena domenica 26 maggio (inizio ore 20:30) all’Auditorium Tatà di Taranto (sito in via G. Deledda) dai giovani attori della Compagnia Teatrale “Le Maschere”.

Un gruppo di ragazzi di una scuola si ritrova a svolgere un laboratorio di fine anno, anche se non riescono in nessun modo a collaborare o andare d’accordo. Gli amici non esistono, gli amici tradiscono, dagli amici mi guardi Dio che dai nemici mi guardo io; questi sono i pensieri dei ragazzi all’inizio dello spettacolo.

Quello che costringe i ragazzi a collaborare è la scoperta che il laboratorio non è un semplice corso di fine anno, ma una prova del fuoco, se non verrà superata, verranno espulsi dalla scuola. Il preside avrà l’ultima parola sull’elaborato finale e sulla permanenza dei ragazzi a scuola.

Secondo quello che viene realizzato dai ragazzi, a salvare l’umanità dall’estinzione nei secoli è stata l’amicizia, ciò che rende gli esseri umani, molto più che umani. I testi e la regia dello spettacolo sono curati da Vito Abbondanza che sullo spettacolo afferma: “A questo spettacolo ci tengo particolarmente perché i protagonisti sono i miei ragazzi al quale parteciperà anche il Falanto Chorus. Lo spettacolo tratta dell’amicizia che riguarda tutti sia i più giovani che gli adulti. Il punto di partenza per noi è stato “Cos’è l’amicizia?” I nostri ragazzi hanno iniziato a sviluppare questa tematica partendo dal lato negativo infatti l’amico è quello che ti tradisce e di lui non ti puoi fidare, dagli amici mi guardi Dio che dai nemici mi guardo io. Dallo sviluppo di questa tematica, i nostri giovani attori dovranno superare un compito e chi verrà ad assistere allo spettacolo scoprirà cos’è davvero l’amicizia e se i ragazzi avranno superato o no il compito. Questo spettacolo è il nostro fiore all’occhiello, lo scorso anno piacque molto l’altro spettacolo che portammo in scena con i nostri allievi trattando la tematica della guerra. Quest’anno abbiamo trattato un tema più vicino ai giovani e vogliamo che anche il pubblico adulto sia attratto da questo spettacolo. Chi ha veramente degli amici? Forse è questa la domanda a cui lo spettatore potrà rispondere dopo avere visto lo spettacolo perché in un mondo come questo dove siamo così vicini e lontani nello stesso tempo con i social network, i follower e tanto altro non ci rendiamo conto di cos’è davvero l’amicizia e non capiamo chi sono i veri amici”.

Per tutti gli interessati la sede de “La Compagnia Le Machere” è sita a Taranto in via Salina Piccola, 4 – Zona Taranto 2, le prevendite sono attive in sede ogni venerdì dalle ore 18:30 alle 20:30 e il sabato dalle ore 09:00-11:00 e dalle ore 17:00-19:00. Posto unico al prezzo di €. 10:00. Per info biglietti chiamare il numero 353/4295285.

