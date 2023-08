Amichevoli: il Potenza batte 3 a 1 il Casarano

Nuovo test match per il Potenza Calcio che ha ospitato in allenamento a porte chiuse allo stadio Alfredo Viviani il Casarano Calcio. La sgambata è terminata 3 a 1 per i ragazzi di mister Colombo che sono andati in rete con Caturano al 21′ del primo tempo e due volte con Alagna al 26′ e al 43′ della ripresa. Per il Cararano la marcatura porta la firma di Gjonai al minuto 25. Caturano al minuto 29 del primo tempo ha sbagliato un calcio di rigore.

IL TABELLINO

POTENZA (3-5-2): Alastra; Gyamfi, Sbraga (14’st Maddaloni), Verrengia (29’st Del Sole); Hadziosmanovic (29’st Calvosa), Saporiti (29’st Gagliardi), Sandri (14’st Laaribi), Prezioso (14’st Mata), Porcino (14’st Volpe); Caturano (14’st Alagna), Gagliano (29’st Riccardi). All. Colombo

CASARANO (4-2-3-1): Pucci; Pedalino (9’st Parisi), Guastamacchia, Celli (40’st Thiam), Giannini; Cerutti, Ramos (9’st Citro); Munoz (9’st Versienti), Gjonai (9’st Thiandoum), Gambino (29’st Diarra); Raikovic (16’st Diop). All. Laterza

RETI: 21’pt Caturano (P), 25’ pt Gjonai (C), 26’st e 43’st Alagna (P)

