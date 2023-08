Amichevoli: Fidelis Andria-Bisceglie finisce senza reti

È finita 0-0 l’amichevole del Degli Ulivi tra Fidelis Andria e Bisceglie. Buone indicazioni per entrambi i tecnici, Farina e Passiatore, alla guida di due squadre ambiziose. Per i federiciani, prossimi alla D, migliorano i meccanismi offensivi, ottima la solidità difensiva e più incisive le ripartenze per i nerazzurrostellati pronti per l’Eccellenza. In cronaca. Primo tempo che vede maggiori pericoli creati da parte della Fidelis: al 12′ Bottalico colpisce il legno al termine di una sgroppata offensiva imbastita da Scaringella, al 34′ pericoloso anche Strambelli: punizione da circa venti metri, palla a lato di poco. Nuovo legno ancora di Bottalico al 45′: assist stavolta di Burzio, porta quasi sguarnita, c’è un mix di sfortuna e imprecisione.

Vivace la ripresa. Al 48′ Burzio impegna Zinfollino che rimedia ad un’errata impostazione difensiva, al 51′ occasione pericolosa per il Bisceglie: velenoso il diagonale di Sisto, Andria costretto alla deviazione in corner. Strambelli ancora protagonista in seguito su punizione: prima al 58′ e poi al 74′, Zinfollino respinge entrambi i tentativi e sul secondo c’è la conclusione finale di Quitadamo che finisce fuori. Ultima emozione all’86’: Sisto imbecca Kone, ostacolato sul momento di calciare. Bisceglie che nel frattempo ha anche ufficializzato l’arrivo di Samuele Napoli, esterno d’attacco classe 2003.

