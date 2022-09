BARI – Terzo pari in quattro gare per il Bari, ma quanti rimpianti. Con la Spal al San Nicola finisce 2-2 dopo il doppio vantaggio firmato Cheddira e Antenucci nel primo tempo.

Mignani cambia poco rispetto a una settimana fa: dentro Mazzotta per lo squalificato Ricci, per il resto stessa squadra che ha battuto il Perugia. Al 3’ vantaggio biancorosso: Cheddira va in profondità per Antenucci che controlla e calcia sul palo: sulla ribattuta però arriva lo stesso Cheddira che fa tre in campionato correggendo in rete. Al 14′ grande intervento di Caprile su una botta dal limite dell’area di Tunjov, innescato da una respinta corta di Emanuele Terranova. Il Bari continua ad essere pericolosissimo e al quarto d’ora sfiora il raddoppio con Cheddira, servito da Folorunsho. Doppia finta e conclusione che si stampa sul palo. Il gol però arriva nei minuti di recupero, Cheddira lavora un pallone al limite dell’area e serve Antenucci che con un destro chirurgico beffa Alfonso. La Spal però c’è e soprattutto in ampiezza crea problemi al Bari. Il gol del 2-1 arriva però da una palla schizzata in area di rigore su cui La Mantia si avventa e con una gran rovesciata mette alle spalle di Caprile. Gli ospiti prendono campo e al 23’ pareggiano: azione avviata da Esposito, Rabbi suggerisce per La Mantia che gliela restituisce per il tiro del 2-2. Il Bari ha l’occasione per vincerla sei minuti più tardi, Antenucci parte da destra e trova Cheddira: conclusione salvata sulla linea su cui arriva Bellomo che fallisce clamorosamente il vantaggio. Al 38’ ci prova anche il neoentrato Salcedo. Dribbling nello stretto e tiro sul primo palo parato con i piedi da Alfonso. Finisce 2-2 dopo 5’ di recupero. Quarto risultato consecutivo ma resta l’amaro in bocca per una vittoria assaporata per un tempo e mezzo.

BARI-SPAL 2-2: HIGHLIGHTS

BARI-SPAL 2-2

RETI: 3’pt Cheddira (B), 46’pt Antenucci (B), 18’st La Mantia (S), 23′ Rabbi (S)

BARI (4-3-1-2): Caprile, Pucino, Di Cesare, Terranova, Mazzotta, Maita (1’st Benedetti), Maiello, Folorunsho (29’ D’Errico), Bellomo (29’ Mallamo), Antenucci (33’st Cangiano), Cheddira (33’st Salcedo). Panchina: Frattali, Botta, Gigliotti, Galano, Zuzek, Bosisio, Dorval. All. Mignani.

SPAL (4-3-1-2): Alfonso; Dickmann, Dalle Mura (39’st Varnier), Meccariello, Tripaldelli; Proia, (34’st Rauti) Esposito, Zanellato (14’st Valzania); Tunjov (13’st Rabbi) La Mantia, Finotto (34’st Prati). Panchina: Pomini, Thiam, Fiordaliso, Varnier, Zuculini, Celia, Puletto, Almici. All. Venturato.

Arbitro: Rapuano di Rimini. Assistenti: Miele e Trinchieri. IV Uomo: Arena. Var: Minelli. Avar: Dei Giudici.

Ammoniti: Dalle Mura (S), Maita (B), Dickmann (S), Bellomo (B), Meccariello (S).

Note: Cielo sereno, terreno di gioco in buone condizioni. Spettatori 18.103 (7.582 abbonati, 105 tifosi ospiti). Recuperi: 6’pt; 5’st.