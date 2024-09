Altamura, Di Donato: “Bravi a crederci, niente voli pindarici”

Massima soddisfazione al termine della sfida contro il Giugliano in casa Team Altamura per mister Di Donato: “I ragazzi – ha detto ai colleghi presenti -hanno creduto fino alla fine di poter ribaltare la gara. Il Giugliano gioca bene, questo era un campo difficile ed avevamo tutte le avversità di questo mondo. Brava la squadra perché ha capito le difficoltà del momento, ma meritavamo una serata cosi. Oggi sono anche venuti tanti tifosi dalla Puglia, meritavano anche loro di vivere un momento come questo. Obiettivi? Abbiamo il nostro percorso da fare, dobbiamo conservare la categoria ed evitare di fare voli pindarici. Vogliamo essere qui in C anche il prossimo anno”.

