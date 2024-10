Allerta meteo: temporali e vento forte su gran parte d’Italia

Il Dipartimento della Protezione Civile, in accordo con le regioni coinvolte, ha emesso un nuovo avviso di condizioni meteorologiche avverse, estendendo quello precedente. A partire da oggi, domenica 20 ottobre, sono previste precipitazioni sparse e diffuse, anche sotto forma di temporali, su Campania, Puglia, Basilicata e Calabria, con particolare intensità sui settori ionici. Questi fenomeni saranno accompagnati da rovesci intensi, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento.

Per oggi, domenica 20 ottobre, è stata diramata un’allerta arancione per la Calabria meridionale e ionica, gran parte dell’Emilia-Romagna, ampi settori del Veneto e della Basilicata, e per il sud-est della Lombardia.

È stata invece emessa un’allerta gialla per Campania, Puglia, Abruzzo, Molise e altre aree di Marche, Calabria, Basilicata, Toscana, Emilia-Romagna, Piemonte, Lombardia, Veneto e la provincia autonoma di Bolzano.

