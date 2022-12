Condividi su...

Linkedin email Whatsapp

MALTEMPO – Allerta arancione in Puglia, gialla in cinque regioni, compresa la Campania. E’ quanto disposto dal Dipartimento della Protezione Civile nel nuovo bollettino emesso per la giornata di domani. Secondo le previsioni meteo, sono in arrivo in Italia correnti meridionali umide ed instabili, che tendono ad estendersi anche alle aree ioniche peninsulari.

L’avviso della Protezione Civile prevede, dal pomeriggio di oggi, venti forti o di burrasca dai quadranti meridionali sulla Puglia, specie settori meridionali, e precipitazioni sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, sulla Puglia, specie settori centro-meridionali. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, attività elettrica e forti raffiche di vento. Sulla base dei fenomeni previsti e in atto è stata valutata per la giornata di domani, domenica, allerta arancione su Puglia, allerta gialla su Calabria, settori di Sicilia, parte di Lazio, Campania e Puglia.

Barbara Magnani Giornalista professionista da febbraio 2009. Laureata in Lettere e un master in giornalismo sportivo televisivo. Dopo oltre 16 anni di esperienza in giornali, televisioni e uffici stampa della bergamasca, l’amore mi ha portata a Lecce dove vivo con mio marito e un piccolo peloso di nome Chiarly. E ora, con grande soddisfazione, la mia esperienza professionale si arricchisce nel gruppo televisivo Antenna Sud. See author's posts