Allarme truffe online: attenzione ai falsi siti di scommesse

La Polizia Postale ha lanciato un nuovo avviso tramite la sua pagina Facebook, “Commissariato di PS Online – Italia”, riguardante i falsi siti di scommesse online. Con l’approssimarsi dei campionati europei di calcio, sono apparse sul web piattaforme di scommesse fraudolente che promettono vincite facili e perdite contenute.

Questi siti truffaldini sono spesso condivisi su gruppi di messaggistica istantanea in cui gli utenti vengono aggiunti a caso, oppure sponsorizzati tramite video che utilizzano l’immagine e la voce di personaggi famosi, generati con l’intelligenza artificiale.

Cliccando su link o banner pubblicitari, gli utenti vengono reindirizzati a piattaforme dove è necessario registrarsi inserendo dati personali e bancari. La Polizia Postale consiglia di non cliccare su questi link e di selezionare nelle impostazioni di privacy delle app di messaggistica l’opzione “consenti solo ai miei contatti di aggiungermi sui gruppi”.

Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, sottolinea l’importanza di questa allerta, che può prevenire molti problemi. In caso di truffa, è possibile contattare gli esperti dell’associazione via email a info@sportellodeidiritti.org o segnalazioni@sportellodeidiritti.org per ricevere immediato supporto e trovare soluzioni per evitare danni.

