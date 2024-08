Alezio (LE), a fuoco auto in una struttura ricettiva

Alezio (LE) – Nuovo incendio che ha coinvolto delle autovetture nella notte salentina. Come accade ormai da tempo, anche questa notte infatti, il Salento ha registrato l’ennesimo in episodio di auto andate a fuoco, questa volta in una struttura ricettiva di Alezio. Come riportato dal comando dei vigili del fuoco della Provincia di Lecce intorno alle 4:00 i pompieri sono dovuti intervenire per l’incendio che ha coinvolto 3 autovetture parcheggiate all’interno di una struttura ricettiva del comune salentino di Alezio. Una volta giunti sul posto, l’intervento dei caschi rossi è servito a mettere in sicurezza le auto vicine e la struttura attigua; scongiurando così danni a persone, ad altre autovetture e alla struttura ricettiva che non è stata raggiunta dalle fiamme. Le cause dell’incendio sono attualmente oggetto di indagine.

