Il Martina scommette sul numero uno lituano Justas Martinkus, classe 2006. In precedenza Martinkus, seguito dalla solita agenzia G C Calcio & Sport Management Srl, era stato accostato ad altri club italiani poi la determinazione della dirigenza pugliese ha fatto la differenza. Struttura importante, quasi 190cm di altezza, abbinate a capacità acrobatiche non comuni tipiche della scuola dell’Est Europa ne fanno un prospetto di interesse assoluto sia per il presente che per il futuro del calcio italiano. Justas Martinkus ha firmato con il Martina Franca un accordo pluriennale con la speranza di arrivare prima o poi nel calcio professionistico

