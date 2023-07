Alberobello, l’alta moda di Dolce e Gabbana sfila tra i trulli

ALBEROBELLO – La cinque giorni di Dolce e Gabbana in Puglia a entra nel vivo con il primo fashion show dell’Alta Moda donna tra i trulli di Alberobello. L’ora X scatta alle 20 quando le luci della città vecchia si abbasseranno per lasciare spazio alle Luminarie montare sul catwalk e alle spalle del front row. Questa mattina ultimi ritocchi alla passerella che si snoda dal rione Monti a largo Martellotta, e le prove generali di modelle e artisti locali. Ieri sera la presentazione della linea Alta Gioielleria alla fortezza la Pettolecchia con rami di ulivo che si trasformano in collier e preziosi che richiamano il barocco leccese. Pizzi, fiori, applicazioni e un rimando all’antica arte dei cestini, con le cupole dei trulli che si trasformano in cappelli e la collaborazione con le maestranze locali: questo è ciò che si vede nel trailer della sfilata reso noto due giorni fa dalla maison siciliana. E questo è ciò che i tantissimi ospiti internazionali si aspettano di vedere, da Helen Mirren a Kim Kardashan, che ai due designer è legata a doppio filo dopo la collaborazione per la collezione Spring/Summer 2023. Domani, seconda sfilata per Dolce e Gabbana quando il carrozzone del fashion system di sposterà a Ostuni per la sfilata Alta Sartoria uomo.

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp