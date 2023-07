Sanità, Palese alla festa Uil: “Assunzioni semplificate per i medici”

BARI – Come si risolve la carenza – ormai endemica – del personale nelle strutture sanitarie pubbliche delle asl pugliesi? L’assessore al ramo della regione non ha dubbi: semplificazioni e facilitazioni per l’assunzione di nuovi medici anche con un sistema a sportellò”. Con queste parole, il delegato di giunta, Rocco Palese, rilancia e sostiene le parole del governatore Emiliano che qualche giorno fa ha proposto l’inserimento negli ospedali di professionisti anche senza concorso. E L’assessore lo fa durante la festa della uil, alle battute finali in piazza del ferrarese a bari, in una tavola rotonda sul tema. E se le assunzioni facilitate sono state possibili durante la pandemia, “perché non riproporle in periodi di emergenza con i fondi del pnrr?”. Palese invoca così norme e strumenti straordinari, proprio come i fondi stanziati per l’inserimento dei medici specializzandi.

