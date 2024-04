Alberobello, 33 cantine presenti a Pinnacoli e Calici

È partito ufficialmente il conto alla rovescia per l’inaugurazione di Pinnacoli e Calici – wine experience, l’imperdibile appuntamento dedicato agli amanti del vino in programma dal 26 al 28 aprile 2024 nell’esclusiva cornice di Villa Donnaloja. Con questa iniziativa, via libera alla destagionalizzazione degli eventi nella Città dei Trulli.

Nell’ultimo weekend del mese, riflettori puntati su uno dei luoghi più iconici di Alberobello, che torna ad accendersi dalle 10 del mattino fino a mezzanotte per accogliere la nuovissima proposta dell’Associazione Pinnacoli, con il patrocinio del Comune di Alberobello, Assessorato Manifestazioni e Spettacoli, in collaborazione con l’IISS Agrario Alberghiero “Basile Caramia – Gigante” (sedi di Alberobello e Locorotondo) e AIS Puglia – Delegazione Murgia, l’Associazione Italiana Sommelier che promuove su tutto il territorio regionale iniziative finalizzate alla valorizzazione della cultura enogastronomica verso enti pubblici, aziende, privati, e del bere consapevole nelle scuole.

In occasione della wine experience, l’Associazione per la Promozione e il Turismo di Alberobello coinvolgerà ben 33 cantine selezionate per celebrare e valorizzare il patrimonio enogastronomicopugliese. Tutti i visitatori di Pinnacoli e Calici avranno l’opportunità di vivere un’esperienza sensoriale completa durante la degustazione del vino, esplorando anche il legame profondo con la storia, la culturae la natura della nostra terra.

Assaporare il vino non è mai stato così emozionante! L’Associazione Pinnacoli invita tutti gli ospiti della Città dei Trulli a lasciarsi guidare in un’esperienza enologica indimenticabile nel cuore della Valle d’Itria, per vivere un’avventura sensoriale senza precedenti nell’esteso parco urbano di Villa Donnaloja.

A Mano Wine, Albea, Angiuli, Biancardi, Cantele, Carpentiere, Castello Monaci, Ceci, Colli della Murgia, Conte, Conti Zecca, Duca di Carlo Guarini, Fieramosca, Fino, Kandea, Li Veli, Menhir, Monsignore, Morella, Nicodemo, Palamà, Paolo Leo, Polvanera, Produttori Vini di Manduria, San Marzano, Schola Sarmenti, Severino Garofano, Taurino, Tauro, Torricella, Tre Pini, Vallone e Vigne Sammarco sono i nomi delle cantine che accoglieranno i visitatori di Pinnacoli e Calici per far scoprire loro i segreti e i saporidelle proprie etichette più pregiate.

Dalle degustazioni immersive alle proiezioni artistiche, dai suoni avvolgenti alle esibizionimusicali, ogni sorso sarà un viaggio attraverso la tradizione e l’innovazione vinicola della Puglia. Pinnacoli e Calici – wine experience rappresenta un’occasione imperdibile per lasciarsi trasportare in una dimensione di gusto e cultura all’insegna del buon vino. E presto ci saranno anche importanti novità per quanto riguarda l’intrattenimento musicale del weekend. Tutte le serate saranno a ingresso libero.

Per maggiori informazioni è possibile consultare i tradizionali canali di comunicazione dell’Associazione Pinnacoli. Seguiteci anche su Facebook e Instagram per rimanere sempre aggiornati sulle novità in programma dal 26 al 28 aprile p.v., condividendo con noi l’entusiasmo e l’emozione per la prima edizione di questo straordinario appuntamento enogastronomico!

