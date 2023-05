LECCE – Ha preso il via a Lecce la seconda edizione del ‘Festival delle letterature’ promosso dall’Accademia di Belle Arti, tanti gli eventi in programma pensati per tutte le fasce d’età: da mostre di fotografia, fumetto e arti grafiche, a workshop, talk e presentazioni di libri con la presenza di professionisti della cultura, giornalisti, artisti nazionali e internazionali, nelle suggestive sale e nel chiostro della struttura Cinquecentesca di Giangiacomo dell’Acaya. Tema del festival “Oltre il confine delle parole”, dove il “confine” è il limite da valicare per consacrare le differenze e creare uno spazio comune di co-esistenza.

Barbara Magnani Giornalista professionista da febbraio 2009. Laureata in Lettere e un master in giornalismo sportivo televisivo. Dopo oltre 17 anni di esperienza in giornali, televisioni e uffici stampa della bergamasca, l’amore mi ha portata a Lecce dove vivo con mio marito e un piccolo peloso di nome Chiarly. E ora, con grande soddisfazione, la mia esperienza professionale si arricchisce nel gruppo televisivo Antenna Sud. See author's posts

