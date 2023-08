Al via il BPA, questa sera a Brindisi gli Psycodrummers e Andrea Fiusco

È iniziato il conto alla rovescia per il primo appuntamento del Brindisi Performing Arts, festival organizzato da AlphaZtl, direzione artistica di Vito Alfarano, che prenderà il via questa sera a Brindisi. Appuntamento h. 21:30, scalinata Virgiliana, con gli PSYCODRUMMERS. La partecipazione è gratuita, presenta Marcello Biscosi.

Psycodrummers è un progetto musicale creato da 11 percussionisti professionisti di Rovigo, nato nel febbraio del 2014, con l’esigenza e l’intento primario di creare delle performance artistico/musicali di forte impatto emotivo e sonoro senza utilizzo di strumenti “convenzionali”. Lo spettacolo sarà offerto alla cittadinanza da AlphaZTL Compagnia d’Arte Dinamica. Caratterizzano il progetto, la scelta di strumenti musicali esclusivamente auto-prodotti e riadattati, attraverso il riutilizzo di materiali di scarto provenienti dalla trasformazione di rifiuti industriali. Nel 2022, dopo la pausa forza della pandemia, nasce l’esigenza di sperimentare nuove sonorità, entra nel setup nuova strumentazione elettronica ed esce il singolo Rwanda, disponile in tutte le piattaforme digitali. Ne nasce un nuovo spettacolo con nuovi brani, setup elettrificato esclusivamente per palchi ed un nuovo costume luminoso a led. Il genere musicale spazia dalla musica africana, alla samba, dance elettronica europea, hip hop fino alla cultura giapponese. Varie le esibizioni nelle principali piazze, festival dʼItalia ed eventi privati, queste le principali: Finale Coppa Italia Serie A Frecciarossa stadio Olimpico Roma 2022, Finale di Coppa Italia Serie A Tim Cup Mapei Stadium Sassuolo 2021 (diretta televisiva), France 2019 Campionato del mondo femminile di calcio Valenciennes (Francia), Xfactor 2017/2018 (diretta televisiva), Miss Italia, Tu si que vales, Boom Festival (Portogallo), Les folies de Binbin (Francia), Fête de la musique Genève (Svizzera), Asfaltart, Private events per Fendi Venezia e Roma, Hublot Milano settimana della moda, Ferrovie Italiane inaugurazione binario stazione centrale di Milano. Marzo/Aprile 2017, con la cantautrice Giorgia musicisti “Oronero tour” e nel Marzo 2018 per “Oronero live” Giugno 2023 ospiti live con l’artista Achille Lauro al concerto per beneficienza LoveMi Milano.

17 agosto h. 22:45_MUSICA_BPA partecipazione gratuita

ANDREA FIUSCO DJ SET

Scalinata Virgiliana, Brindisi

Il BPA anche quest’anno dà spazio al talento degli artisti del territorio e lo fa in questo Summer Edition con Andrea Fiusco. DJ & Producer emergente Classe ’94, debutta come DJ nei club della sua zona, diventando presto un’icona della movida Pugliese. Negli anni Andrea Fiusco è cresciuto artisticamente, collezionando numerosi successi. Nell’estate 2018 è salito sul palco del Parco Gondar di Gallipoli condividendo la consolle con artisti internazionali come David Guetta, Martin Garrix, Steve Aoki, Mastin Solveig e molti altri. Il suo percorso di studi inizia nel 2016 dopo aver frequentato l’Accademia Nazionale del cinema di Bologna qualificandosi in ’’produzione musicale’’. Il suo percorso discografico è iniziato facendosi conoscere attraverso Bootleg e Mash-Up suonati da tantissimi DJ in tutta Italia e in tutto il mondo e vince il contest di produzione musicale Pop-Dance ’’ Redbull x Meet Music’’.

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp