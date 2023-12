Al teatro Koreja l’ultimo appuntamento con “La Puglia per la parità”

Lecce – La serata conclusiva, della serie di eventi organizzati grazie al bando regionale “La Puglia per la parità”, al Teatro Koreja è stata l’occasione per condividere le attività svolte, ma anche un’occasione di riflessione sulle azioni da intraprendere per proseguire in questo cammino contro la disparità di genere che troppe volte sfocia nella violenza contro le donne. Così come testimoniato da Dory Colavitto, la 35enne di Monopoli accoltellata dall’ex compagno il 2 novembre scorso.

