Al cellulare non salvano minore in mare, bagnìni multati nella Bat

Due bagnini in servizio in un lido di Margherita di Savoia sono stati multati nei giorni scorsi dal personale della locale Capitaneria di porto per oltre 2mila euro perché invece di intervenire e salvare una minore che annaspava in mare, stavano guardando il cellulare. A salvare la ragazzina ci ha pensato il titolare del vicino stabilimento balneare.

Le due sanzioni sono state comminate nell’ambito delle attività di controllo svolte dalla Guardia Costiera che ha multato anche un pescatore di 70 anni perché avrebbe pescato 20 chili di vongole in un solo giorno violando il limite giornaliero di cinque chili previsto dalla legge per la pesca sportiva.

Secondo quanto accertato, il 70enne sistemava in secchi il pescato che vendeva, senza aver ottenuto l’obbligatorio bollo sanitario, ai bagnanti muovendosi tra lettini, sdraio e ombrelloni. Il pescatore ha avuto una multa da 4mila euro ed è stato segnalato alla guardia di finanza per accertamenti fiscali mentre le vongole sono state ributtate in mare.

