Al Catania basta un gol di Lunetta per superare il Monopoli: 1-0 al Massimino

Al Catania basta il primo gol stagionale di Lunetta per superare un Monopoli che si arrende di misura, ma che esce a testa altissima dal Massimino.

Cambia tanto Toscano rispetto alla sfida infrasettimanale pareggiata con il Cerignola: in attacco nel 3421 si rivede Montalto, con alle spalle Luperini e D’Andrea. 352 per mister Colombo, che influenzato resta in albergo e lascia la guida del gabbiano ad Anaclerio. Accanto a Vazquez c’è Yeboah.

PRIMO TEMPO

Il primo squillo di giornata è di impronta siciliana: al quarto d’ora Carpani ci prova con il destro, blocca senza problemi Vitale.

Per assistere alla prima parata di Adamonis dobbiamo attendere il minuto 20′, quello di Angileri non è però neanche un vero e proprio tiro.

Carpani ci riprova due minuti più tardi, ma il tentativo del mediano rossazzurro è velleitario.

Al 26′ Montalto salta più in alto di tutti in area di rigore, ma l’inzuccata è imprecisa e la sfera si spegne sul fondo.

Alla mezz’ora Guglielmotti prova a replicare con un alto colpo di testa, ma neanche questo centra lo specchio della porta.

Passano pochi secondi e Calvano accusa un problema al ginocchio: cambio forzato, dentro Battocchio.

Un primo tempo povero non solo di gol, ma anche di emozioni, termina 0-0.

SECONDO TEMPO

Il Catania scende in campo ad inizio ripresa con un piglio ben più propositivo, e quattro minuti dopo il fischio d’inizio della seconda frazione i siciliani riescono a portarsi avanti nel parziale. Recupero palla di Castellini per Di Gennaro, ed assist decisivo di quest’ultimo per Gabriel Lunetta, che da due passi deve solo insaccare la rete che vale l’1-0 al Massimino.

Il Monopoli prova a reagire, ma non riesce a creare azioni troppo pericolose. Cambia dunque qualcosa Anaclerio: in campo Yabre e Bruschi al posto di Cristallo e Bulevardi. Doppio avvicendamento quindi anche per i padroni di casa: Inglese e Quaini prelevano Montalto e Carpani.

Al 75′ la migliore palla gol degli ospiti: Bruschi mette in mezzo per Yeboah, Adamonis risponde alla grande e smanaccia in corner.

Sul capovolgimento di fronte Stoppa trova la respinta di Vitale, poi Luperini spara alto.

Ancora Yeboah insidioso al 77′: il tiro al volo del ghanese classe 2002 termina però di pochissimo al lato.

Il Monopoli non toglie il piede dall’acceleratore: al 80′ Bruschi calcia a giro, Adamonis ci mette un’altra pezza e poi il tap-in di Yeboah non è fortunato.

Al 85′ Bruschi ci riprova a giro, per ben due volte: la prima pennellata si infrange sull’incrocio dei pali dopo il tocco quasi impercettibile di Adamonis, la seconda invece finisce fuori.

Termina dunque 1-0 la contesa del Massimino, il Catania torna a vincere e ferma la capolista.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author