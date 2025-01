Al Barletta basta Strambelli, Canosa ko 1-0

BARLETTA – La prima dell’anno è la diciannovesima vittoria in campionato per il Barletta, che al Puttilli batte il Canosa con il gol di Strambelli al 19′ e sale a quota 60 punti in classifica, stabilmente in vetta all’Eccellenza pugliese.

De Candia lancia Leone per Mariani a centrocampo, Giambuzzi nei tre di difesa. Vincenzo Lanotte torna al Puttilli con cinque uomini in mediana e Sanchez riferimento offensivo. Prima chance dopo tre minuti, ma di marca ospite: un batti e ribatti premia Barrasso a tu per tu con Staropoli, ma il centrocampista spreca da ottima posizione. Risposta del Barletta con Strambelli, punizione alta all’ottavo. Lo spunto che cambia la partita arriva al 18′: Solano stende Strambelli in area, per D’Ambrosia è calcio di rigore. Dagli undici metri, Tarolli ipnotizza il diez biancorosso che però si riscatta sul tap-in e porta avanti la capolista con il primo gol del 2025. Al 22′ Scaringella sfiora il raddoppio su palla in mezzo di Belladonna, bravo Tarolli sul suo palo. Il centravanti biancorosso sciupa anche al 33′ su cross di Strambelli, tuffo e stacco impreciso. Al 42′ gran lavoro di Lattanzio per Lavopa, il mancino del 7 si perde sul fondo e chiude le occasioni del primo tempo.

Ripresa subito al via con il cross di Ciannamea per Mangialardi, colpo di testa centrale. Ci prova anche Sanchez al 3′, sombrero e tiro al volo che non inquadra lo specchio. La sveglia del Barletta passa sempre dai piedi di Strambelli, che al 14′ si accentra e calcia fuori misura. Al 16′ ripartenza del Canosa con la palla che arriva a Sanchez, il 9 segna il gol del pareggio ma è in fuorigioco e D’Ambrosia annulla su segnalazione del primo assistente Bellarte. Sulla ripartenza, De Gol prova il tiro dalla distanza ma è impreciso. Sulle polemiche successive al gol annullato, espulso il tecnico rossoblu Lanotte per proteste. Al 22′ Strambelli pesca Scaringella in area, mancino in controbalzo che sfiora l’incrocio. Risposta ospite un minuto più tardi, Staropoli ci mette i guantoni in corner. Al 33′ ci prova Talin dalla distanza, mira imprecisa. Cinque minuti più tardi tentativo di Strambelli in ripartenza, sinistro deviato in angolo.

Nel finale, i cambi rallentano ulteriormente i ritmi e nei cinque di recupero non accade più nulla. Il Barletta batte il Canosa 1-0 e coglie la diciannovesima vittoria in ventidue partite. Giovedì a Manduria per continuare la corsa alla Serie D.

TABELLINO

BARLETTA (3-4-3): Staropoli; De Gol, Montrone, Giambuzzi; Lavopa (65′ Turitto), Bernaola, Leone (89′ Dicuonzo), Belladonna; Strambelli (89′ Bayo), Lattanzio, Scaringella (72′ Mariani). A disposizione: Massari, Capuano, Lopez, Rotondo, Casella. All. De Candia.

CANOSA (3-5-2): Tarolli; Pignataro (85′ Santoro), Gomes, Talin; Milano (67′ Comitangelo), Solano, Barrasso, Ciannamea (63′ Coco), Lamacchia; Mangialardi, Sanchez. A disposizione: Capossele, Pizzulli, Pirelli, Comitangelo, Monterisi, Gomis, Scassano. All. Lanotte.

Arbitro: Ivo D’Ambrosia della sezione di Brindisi

Ass. 1: Alessandro Bellarte della sezione di Molfetta

Ass. 2: Luca Bernardi della sezione di Molfetta

Marcatori: 19′ Strambelli (B).

Ammoniti: Scaringella (B), Lanotte (C), Solano (C).

Espulso: 63′ Lanotte (C).

Angoli: 8-4.

Recupero: 1′ pt, 5′ st.

