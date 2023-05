Aigi alla fiera ‘Made in Steel’ di Milano ospite di AdI

Aigi (Associazione dell’Indotto Acciaierie d’Italia e generale industrie) è un nuovo modello associativo che si distingue nel settore siderurgico perché rappresenta un cluster delle grandi committenze, pronto a replicare questo progetto in altri settori nazionali. Aigi è presente alla fiera Made in Steel di Milano, ospite di Acciaierie d’Italia, per promuovere il gruppo a livello nazionale. “La fiera è un momento cruciale per presentare le nostre competenze e il nostro know-how al panorama industriale italiano ed europeo. Stiamo gettando le basi per replicare questa iniziativa poiché è un prodotto già pronto per soddisfare le esigenze di settori specialistici”, dice Fabio Greco, presidente dell’Aigi.

