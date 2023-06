Roma – E’ il tema della Sovranità alimentare a tenere banco nel primo incontro tra ex ministri dell’agricoltura degli ultimi 30 anni voluto dal Ministro in carica, Francesco Lollobrigida. Un tema secondo il titolare del dicastero di via XX settembre che deve essere Europeo, perché l’Europa da questo punto di vista sia capace di essere indipendente da fattori contingenti come guerre e pandemie. C’erano tutti o quasi, senza colore politico a portare le loro idee ed esperienze in un settore come quello dell’agricoltura in fase di transizione ecologica che diventa protagonista della ripresa economica al Sud (martoriato dalla Xylella) ancor più che al Nord

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp