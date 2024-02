BARI – Confagricoltura Puglia ha chiesto al prefetto di Bari, Francesco Russo, un incontro del comitato regionale sulla “sicurezza al fine di discutere strategie e azioni concrete per garantire la sicurezza degli agricoltori e delle imprese del territorio”. Secondo Confagricoltura Puglia “la situazione ha raggiunto livelli preoccupanti: le continue scorribande criminali nell’agro pugliese – dice l’organizzazione – stanno mettendo a repentaglio la sostenibilità delle imprese agricole, con agricoltori che subiscono minacce, furti di costosi macchinari agricoli e persino danni alle colture. La criminalità non conosce limiti, estendendosi fino a trebbiare campi di notte, creando un grave danno economico alle aziende locali. La sicurezza non è solo una questione di ordine pubblico, ma è strettamente legata all’aspetto economico dell’agricoltura pugliese”. “La questione sicurezza va risolta sotto tutti i punti di vista, va affrontata anche la questione economica. Siamo vicini alle nostre imprese e alla comunità – sottolinea Luca Lazzàro, presidente di Confagricoltura Puglia -. Inoltre, siamo pronti a dare il nostro contributo partecipando attivamente ai tavoli di contrasto del fenomeno”

