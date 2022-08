Marina di Lesina (FG) – Agguato mortale questa mattina a Marina di Lesina, nel foggiano, dove intorno alle 11 un uomo di 52 anni, Maurizio Cologno, pluripregiudicato di San Severo, è stato ucciso a colpi di pistola nel parcheggio dello stabilimento balneare “Holiday”, in località Punta Pietre Nere. Al momento dell’agguato pare non ci fossero turisti e bagnanti in zona, ma qualcuno ha riferito di aver sentito gli spari. L’uomo è morto sul colpo, inutili i soccorsi del 118. Sull’omicidio indagano i Carabinieri della compagnia di San Severo e della stazione di Lesina.