Affitti in nero in Salento, evasi oltre 60mila euro

E’ di oltre 60mila euro il valore dell’evasione fiscale scoperta dalla Guardia di Finanza di Lecce nell’ambito di controlli sugli affitti in nero in alcune delle località turistiche più rinomate del Salento, tra Otranto, Melendugno e Santa Cesarea. I finanzieri hanno individuato numerosi proprietari di immobili affittati a fini turistici a persone fisiche e imprese che non sono stati in grado di fornire alcun documento fiscale, esibendo semplici accordi scritti, privi della necessaria registrazione all’Agenzia delle entrate, accertando redditi non sottoposti a tassazione per oltre 60 mila euro. In particolare i militari hanno fatto emergere le irregolarità per fabbricati adibiti a uso abitazione, ma anche per quel che riguarda le locazioni turistiche brevi da una a due settimane e le multiproprietà. Sono in corso accertamenti dei finanzieri per approfondire gli ulteriori aspetti di natura fiscale, anche ai fini del recupero dell’imposta di bollo e di registro.

