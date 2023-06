AETHER: il contest fotografico dedicato alla salvaguardia del mare

I nostri mari diventano sempre più una discarica per la Terra. Si stima che l’80% dei rifiuti marini abbia origine da fonti terrestri. Sacchetti e bottiglie di plastica, scarpe, palloni, materiali da imballaggio, mozziconi di sigaretta ma anche concimi, pesticidi e sostanze chimiche, se non smaltiti correttamente, finiscono per raggiungere le acque dei nostri mari e oceani, mettendo a dura prova la sopravvivenza della vita marina animale e vegetale e producendo ingenti danni non solo alla catena alimentare ma anche alla morfologia delle nostre zone costiere.

Nonostante si conosca la cruda realtà del fenomeno e le conseguenze che esso produce sul presente e sul futuro delle popolazioni, molti rimangono fermi, non sentendosi diretti responsabili di questo disastro ambientale.

Per questa ragione A.S.S.E.T. Puglia – Agenzia Regionale Strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile del Territorio della Regione Puglia, in qualità di Lead Partner del Progetto Interreg Aether – “Alliance for the Effective Transnational Handling of Environmental Resources” (finanziato dal Programma Interreg V-A Grecia-Italia 2014-2020) e con il supporto di Naps Lab srls (società che cura il servizio di assistenza tecnica per ASSET all’interno del progetto), ha indetto la seconda edizione del Concorso fotografico “Sentinelle del Mare”, un’azione di sensibilizzazione per la salvaguardia del mare.

Rimanendo fedeli alla logica Citizen Science che aveva caratterizzato la prima edizione, anche quest’anno il contest mira a sensibilizzare la comunità sul tema dell’inquinamento marino, coinvolgendola attivamente attraverso la raccolta di testimonianze dirette, riprese attraverso gli occhi di una macchina fotografica o di uno smartphone.

Il Contest rimarrà aperto dal 1° luglio fino al 31 Luglio 2023 e si svolgerà totalmente sulla pagina Facebook del progetto Interreg AETHER. La partecipazione è gratuita e aperta non solo a fotografi – professionisti e dilettanti – ma anche a tutti coloro che, al momento dell’iscrizione, abbiano compiuto 18 anni di età e dispongano di un profilo Facebook.

Il Contest “Sentinelle del Mare – II edizione” si colloca nel più ampio obiettivo del progetto AETHER, quello di rendere partecipi i cittadini nel monitoraggio e nella segnalazione delle emergenze ambientali. Il tutto lavorando in una logica di cooperazione che vede come principali interlocutori il territorio greco e quello italiano per la risoluzione di un problema comune: l’inquinamento del bacino del Mar Mediterraneo.

REGOLAMENTO – CONTEST FOTOGRAFICO

La partecipazione al concorso è rivolta a tutte le persone fisiche maggiorenni che dispongono di un profilo Facebook. Il premio consiste nella partecipazione gratuita ad un evento didattico di whale&dolphin watching, per un numero massimo di quattro persone, messo a disposizione dall’Associazione “Jonian Dolphin Conservation” (valore massimo economico di: € 200). Il contest sarà lanciato il 1° luglio e terminerà il 31 Luglio 2023. Sarà proclamato vincitore l’autore dello scatto che avrà ricevuto più like alle ore 18.00 del 4 Agosto 2023. Per partecipare al Contest sarà necessario inviare una foto inedita rappresentativa della tematica “rifiuti in mare” (la foto dovrà rappresentare almeno un rifiuto e una componente dell’ambiente marino) e inviarla tramite la funzione Messenger di Facebook alla pagina @InterregAether. Le foto raccolte verranno man mano pubblicate dall’organizzazione all’interno dell’Album fotografico “Sentinelle Del Mare – 2° edizione” della pagina Facebook del progetto.

Per visionare il Regolamento completo visitare il seguente link: https://www.napslab.it/2023/06/27/sentinelle-del-mare-2-edizione/

