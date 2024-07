Aeroporto Grottaglie: Turco, ‘Provincia in ritardo con infrastrutture’

“Nella mattinata di venerdì 5 luglio, insieme a Giusy Cassese, consigliera comunale del M5S Grottaglie, sono stato ospite di Aeroporti di Puglia all’aeroporto Arlotta di Grottaglie (Taranto), che ringrazio per l’accoglienza. In tale occasione, abbiamo constatato che i lavori di ristrutturazione e rifacimento dell’aerostruttura procedono secondo programma, inoltre abbiamo visitato alcune aziende impegnate nella sperimentazione di droni civili senza pilota alimentati a batteria. In futuro questa tecnologia potrebbe notevolmente ridurre l’impatto ambientale dei voli passeggeri, sostituendo gli attuali combustibili fossili che inquinano tantissimo”.

”Tuttavia, la positività riscontrata è tristemente mitigata dall’inerzia della Provincia di Taranto, che non ha ancora dato il via all’ampliamento a tre corsie della strada di collegamento fra l’aeroporto e la SS7. Il rischio che per la data dei Giochi del Mediterraneo 2026 l’aerostazione non sia pronta ad accogliere i voli civili è da scongiurare ad ogni costo, poiché ricordiamo che tale opera risulta imprescindibile per l’apertura dello scalo ai voli civili. Dalla Provincia ci aspettiamo un solerte intervento per evitare, com’è avvenuto per i Giochi del Mediterraneo, di dover correre contro il tempo e per non perdere questa importante occasione di sviluppo”.

Lo afferma in un comunicato stampa il Sen. Mario Turco, Vicepresidente del MoVimento 5 Stelle, nonché Coordinatore del Comitato Economia, Lavoro e Impresa.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author