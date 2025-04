Taranto: “Stop alla campagna elettorale nelle società pubbliche”

“Le società a partecipazione pubblica non possono diventare terreno di conquista in vista delle elezioni comunali del 25 e 26 maggio”. A lanciare l’allarme è UILTRASPORTI Taranto, per voce del segretario generale Carmelo Sasso, che denuncia “un’anomala iperattività” nelle aziende partecipate comunali e provinciali, tra concorsi pubblici accelerati, progetti riesumati e accordi sindacali rispolverati.

Secondo il sindacato, si tratterebbe di iniziative “dal sapore elettorale”, esplose dopo la caduta dell’amministrazione comunale e intensificatesi con l’avvio della campagna elettorale. “Fino a ieri tutto sembrava fermo – sottolinea Sasso – oggi invece piovono bandi, proposte e tavoli di confronto mai convocati prima”.

La UILTRASPORTI chiede una “pausa elettorale” e l’immediata sospensione di tutte le decisioni delicate nelle partecipate: stop alla mobilità del personale, alle modifiche delle piante organiche e alle nuove assunzioni. “È una questione di correttezza istituzionale – afferma Sasso – e di rispetto per lavoratori e cittadini”.

Nel mirino anche la situazione di precariato nelle partecipate, dove si continua ad attingere da short list o agenzie interinali. “Le procedure concorsuali rischiano di diventare strumento per piazzare nomi già scelti”, denuncia la sigla sindacale.

La preoccupazione cresce anche per l’assenza di indirizzi chiari da parte della commissaria prefettizia, soprattutto in merito alla nomina di commissari per le società Kyma. “Nessuno dei CDA si è dimesso – fa notare Sasso – e alcuni componenti sono già attivi politicamente, pur non essendo formalmente candidati”.

Particolare attenzione è rivolta alla CTP Spa, dove è in corso il rinnovo della contrattazione integrativa. UILTRASPORTI ha chiesto ufficialmente il congelamento del tavolo fino a fine anno, per evitare interferenze e pressioni elettorali.

“Chiediamo che le macchine restino ferme fino all’insediamento della nuova amministrazione – conclude Sasso –. Non permetteremo che le aziende pubbliche vengano usate per fare campagna elettorale. Saremo sentinelle della legalità e pronti a segnalare ogni anomalia alle autorità competenti”.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author