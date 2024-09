Aeronautica, cambio al vertice del 61° Stormo di Galatina

Venerdì 6 settembre, presso l’hangar centrale dell’aeroporto militare “Fortunato Cesari” di Galatina, si terrà la cerimonia di passaggio di consegne al comando del 61° Stormo.

Il colonnello Vito Conserva lascerà il comando, dopo due anni di intensa attività, al colonnello Gianfranco Liccardo, classe 1976, proveniente dal 3° Reparto dello Stato Maggiore di Roma, dove ha diretto il 5° Ufficio, occupandosi del programma di addestramento al volo IFTS (International Flight Training School).

La cerimonia sarà presieduta dal generale di squadra aerea Silvano Frigerio, Comandante delle Scuole dell’Aeronautica Militare/3ª Regione Aerea di Bari, alla presenza di numerose autorità civili e militari del territorio.

L’aeroporto di Galatina, nato nel 1931 come “campo di fortuna”, rappresenta una realtà storica e strategica per la formazione dei piloti militari. Il 61° Stormo, attivo dal 1946, è oggi riconosciuto a livello nazionale e internazionale come un centro di eccellenza per l’addestramento al volo su aviogetti, che si sviluppa in tre fasi successive: dalla formazione base per tutti i piloti, fino alla preparazione avanzata per l’impiego operativo sui velivoli da combattimento.

Il reparto addestra non solo i piloti dell’Aeronautica Militare italiana, ma anche quelli di altre Forze Armate e Paesi alleati, rispondendo alle esigenze di ogni nazione nelle diverse fasi di formazione.

