Adozioni a distanza, ‘Salvare un bambino è come salvarsi la vita’

Italia Solidale-Mondo Solidale è presente in tutto il mondo con circa 3.200.000 persone che hanno preso parte a 174 missioni. Le persone che ne fanno parte hanno salvato la vita a bambini dell’Africa, dell’America Latina e dell’India: non solo, stanno salvando la propria vita personale attraverso l’approfondimento e lo scambio, in piccole comunità, dei contenuti di libri, documenti e DVD di Padre Angelo Benolli, fondatore di Italia Solidale-Mondo Solidale. Insieme a tutte le altre comunità sparse nell’intero territorio italiano e nel Sud del mondo, formano gemellaggi missionari ed eucaristici. Esperienze che stanno salvando la vita di molte persone, coppie e famiglie di tutto il mondo. “Unisciti a noi, adotta un bambino a distanza e l’amore ti salverà”. Per saperne di più, contatta il numero: 3505190205

