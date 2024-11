Addio a Federico Pirro, figura di spicco della cultura e dell’economia pugliese

Bari e la Puglia piangono la scomparsa di Federico Pirro, 78 anni, trovato senza vita nella sua abitazione nella serata di domenica 24 novembre. Professore associato di Storia dell’Industria al Dipartimento Fless dell’Università di Bari, Pirro ha dedicato la sua vita al mondo accademico, all’impresa e alla cultura economica della regione.

Dal 1977 ha ricoperto ruoli di rilievo come presidente, vicepresidente e consigliere d’amministrazione in importanti società, tra cui Insud, Agis Meccanica, Finvaltur e Breda Fucine Meridionali. Un protagonista nella promozione dello sviluppo industriale del territorio, è stato un punto di riferimento del centro studi di Confindustria Bari e un prezioso mentore per imprenditori e giovani.

Dal 1987 al 1989 è stato componente del consiglio di amministrazione della Ficei (Federazione nazionale dei Consorzi ed Enti di industrializzazione) in rappresentanza della Insud.

Dal 1993 al 1999 è stato responsabile presso l’amministrazione comunale di Bari della task force per l’occupazione, affrontando e chiudendo positivamente importanti vertenze per il lavoro, l’occupazione e lo sviluppo economico della città.

Analogo incarico ha ricoperto nell’ufficio di presidenza della Giunta regionale pugliese guidata da Salvatore Distaso fra il 1995 e il maggio del 2000.

Nel 2004, in occasione della celebrazione del cinquantennale del Gruppo siderurgico Riva, ha collaborato alla redazione del volume promosso dalla holding milanese intitolato La Civiltà del ferro (Edizioni Olivares), redigendo la sezione più ampia dell’opera, dedicata alla storia della siderurgia italiana e internazionale dal Secondo Dopoguerra ai giorni nostri.

“Con la scomparsa di Federico Pirro la città perde un fine analista delle dinamiche economiche e industriali che hanno interessato il nostro territorio e l’intero Mezzogiorno negli ultimi quarant’anni. Federico Pirro, docente di Storia dell’Industria dell’ateneo barese, è sempre stato un punto di riferimento per gli amministratori locali e regionali, nella definizione delle politiche e delle programmazioni sui temi del lavoro e dello sviluppo”. Lo sottolinea in una Vito Leccese, sindaco di Bari -. Ci mancheranno molto la sua competenza, la sua professionalità, la sua grande passione e la sua immensa disponibilità. Ai suoi familiari e all’Università di Bari giunga il cordoglio mio personale e della città”, conclude.

