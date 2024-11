Accordo tra pediatri e Regione Puglia: ambulatori aperti fino alle 20

La Giunta regionale ha approvato l’accordo integrativo tra i pediatri di libera scelta e la Regione Puglia, su proposta di Raffaele Piemontese, vicepresidente e assessore alla sanità.

L’intesa si articola su tre punti fondamentali: garantire l’apertura degli ambulatori pediatrici dalle 8 alle 20 tutti i giorni, rafforzare la presenza di collaboratori di studio e infermieri, e assicurare una copertura più ampia della vaccinazione antinfluenzale per i bambini.

“Il nostro obiettivo, condiviso con i pediatri pugliesi, è chiaro: rispondere meglio e più rapidamente alle esigenze di salute dei bambini, utilizzando le risorse in modo efficace”, ha dichiarato Piemontese. L’accordo non prevede nuovi fondi, ma una riorganizzazione volta a migliorare l’assistenza sanitaria territoriale, con ambulatori aperti più a lungo per essere più vicini alle famiglie.

“Insieme ai pediatri, puntiamo a ottenere una copertura vaccinale ampia e capillare, fondamentale per proteggere i più piccoli dall’influenza – ha aggiunto Piemontese -. Questo sforzo congiunto contribuirà a limitare la diffusione del virus durante l’inverno, alleggerendo il carico sulle famiglie e sugli ospedali”.

