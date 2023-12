Acciaierie d’Italia, firmata intesa con Avantgarde

Acciaierie d’Italia e Avantgarde, eccellenza pugliese nella riqualificazione tecnologica di locomotori ferroviari, hanno firmato un protocollo di intesa per lo sviluppo del progetto di riconversione con sistemi di trazione a idrogeno o ibridi delle motrici endotermiche diesel, attualmente in uso per la logistica ferroviaria interna degli Stabilimenti di Acciaierie d’Italia. Il programma è parte del piano di decarbonizzazione dello Stabilimento siderurgico di Taranto nell’ottica di conversione energetica verso l’utilizzo dell’idrogeno verde. Lo riferisce in una nota Acciaierie d’Italia.

