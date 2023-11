Acciaierie d’Italia: deraglia carro di ghisa, nessun ferito

Acciaierie d’Italia comunica che nella mattinata di oggi, martedì 7 novembre, durante lo spostamento di una trenata di carri siluro dall’area altoforno verso l’acciaieria dello Stabilimento di Taranto, si è verificato, probabilmente per una errata manovra, il deraglio dell’ultimo carro, che si è separato dalla sua carrelliera anteriore. Non si sono verificati sversamenti di ghisa, che è rimasta interamente all’interno del carro. L’accaduto non ha coinvolto alcun operatore e sono in corso approfondimenti interni in merito alla corretta applicazione delle procedure. L’esercizio della linea ferroviaria avviene regolarmente su binario parallelo, senza interruzioni. Il ripristino del binario interessato è già in corso e si prevede che si concluda nella giornata di domani.

