La politica Pugliese non avrebbe mai voluto commentare la notizia giunta in queste ore: si è spento Ernesto Abaterusso, politico salentino, già deputato, consigliere provinciale e regionale e tra i fondatori di Articolo 1, volto storico della sinistra pugliese e italiana. Era nato a Patù il 18 febbraio 1956, si è spento a 66 anni in seguito a una malattia. Laureato in scienze politiche, è stato impegnato nella cooperazione agricola nel settore ortofrutticolo, olivicolo e tabacchicolo. Ha ricoperto il ruolo di consigliere della Provincia di Lecce dal 1985 al 1990 e dal 1990 al 1992, è stato sindaco di Patù dal 1988 al 1997. Nel ’92 fu eletto alla Camera dei Deputati nel Pds e fu rieletto nel 1996 con l’Ulivo. Fino al 2001 è stato deputato ed è stato sempre membro della Commissione permanente all’Agricoltura.