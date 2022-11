Condividi su...

Roma – Un disegno di legge che il ministro agli affari Regionali, Roberto Calderoli ha messo in cima ai suoi obiettivi e che si annuncia come un vero e proprio terreno di scontro con le Regioni del Sud, ma anche all’interno della maggioranza, vista la freddezza di Fratelli d’Italia.

La Campania guida la rivolta dei governatori del Centro-Sud contro l’autonmia con il governatore della Puglia, Michele Emiliano che bolla la proposta come “incostituzionale”. Il ministro Calderoli prima sottolinea che non c’è alcuna proposta da ritirare, poiché, mai presentata. Poi assicura: “Quella sul tavolo è una bozza di lavoro per iniziare a confrontarci e lavorare. Il punto di rottura è quello sui Lep. Secondo l’articolo 117 della Costituzione lo Stato ha potestà esclusiva sulla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale. Per i governatori del No è intollerabile una proposta di autonomia differenziata che non prevede la definizione