Roma – Raccontare il modello del brand Puglia, fra economia e benessere sostenibilità e opportunità di sviluppo di un territorio ricco non solo di arte e cultura.

Nella sede della stampa estera a Roma il focus è sulla qualità e lo stile di vita di una regione, la Puglia bagnata da due mari tra le più virtuose delle risorse comunitarie. Accanto a questo, anche il patrimonio enogastronomico. Questo modello di successo del brand Puglia è stato al centro della terza edizione del workshop “Puglia, a way of life”. Tra borghi e paesaggi, modello virtuoso è la città di Mesagne. Un occasione speciale per presentare la mostra dedicata al Caravaggio. Così come Accadia piccolo centro dei Monti Dauni che conta poco più di 2mila anime, che ha illustrato il progetto pilota per riqualificare il medievale Rione Fossi

