Noicattaro, un documentario sui teatri storici di Puglia

NOICATTARO – Il sogno di una notte di mezza estate di Shakespeare attraversa i teatri storici della Puglia per raccontare le origini del teatro pugliese, all’antica Grecia ai giorni nostri. Quattro location per altrettante parti della rappresentazione teatrale con protagonista l’attore romano, ma pugliese d’origine, Francesco Pannofino. È “il sogno e la Materia” il documentario dal taglio cinematografico in lavorazione prodotto dalla Hgv per la regia di Sebastiano Rizzo che punta a valorizzare il territorio e le bellezze dei beni culturali della regione. Dopo il prologo girato al Marta di Taranto e i primi ciak nel teatro Agusteo di Lucera, la compagnia è arrivata al teatro comunale di Noicattaro, gioiellino da poco più di 40 posti a sedere che vanta il primato di più piccolo teatro d’Europa per poi passare al Piccinni di Bari e all’Apollo di Lecce

