A Taranto si discutono le novità della genetica medica

Venerdì 24 maggio 2024, al Salina Hotel di Taranto, si terrà la seconda edizione del convegno “La Genetica Medica in Puglia e Basilicata: Insieme per Guardare al Futuro”.

L’evento, organizzato dalla sezione regionale SIGU (Società Italiana di Genetica Umana) per Puglia e Basilicata, affronterà tematiche cruciali che definiscono il ruolo della Genetica Medica in ambito neonatale, oncologico e nel percorso diagnostico delle malattie genetiche rare.

“Questo convegno si inserisce in un programma di attività formative promosse dalla Sezione Regionale SIGU per Puglia e Basilicata, con l’obiettivo di armonizzare i percorsi diagnostici e assistenziali in linea con le linee guida nazionali e internazionali – afferma il Comitato Scientifico -. Attraverso un confronto tra le diverse realtà cliniche e di laboratorio, miriamo a definire il ruolo della Genetica Medica nell’era delle tecnologie di sequenziamento di ultima generazione, come Array ed NGS, e a promuovere l’integrazione tra genetica e oncologia”.

Il convegno si aprirà con una lectio magistralis dal titolo “Approccio epigenomico allo studio delle malattie genetiche” tenuta dalla Prof.ssa Monica Rosa Miozzo dell’Università degli Studi di Milano. Questo approccio studia le modificazioni reversibili del genoma che influenzano l’espressione genica senza alterare la sequenza del DNA, svolgendo un ruolo importante nello sviluppo di malattie genetiche.

Durante il convegno, verranno affrontati temi come “La Genetica Medica tra Array e NGS”, “Screening Neonatale: dalle Basi Molecolari alle Terapie Avanzate” e “La Genetica incontra l’Oncologia”. Esperti del settore condivideranno le loro conoscenze e discuteranno le ultime innovazioni nel campo della Genetica Medica, con l’obiettivo di migliorare la diagnosi precoce e la gestione delle malattie genetiche.

La seconda lectio magistralis sarà tenuta dalla professoressa Giorgina Specchia, Emerito dell’Università di Bari, che approfondirà l’importanza della citogenetica nel contesto delle tecnologie molecolari per una prognosi accurata e personalizzata.

L’evento, organizzato da Qiblì srl, Provider ECM Nazionale, è patrocinato da ASL di Taranto, Ordine dei Biologi Puglia e Basilicata, SIGU Puglia-Basilicata e Ordine dei Medici della Provincia di Taranto.

Il convegno è accreditato ECM (Educazione Continua in Medicina) ed è aperto a Medici Chirurghi, Biologi, Infermieri e Tecnici Sanitari di Laboratorio Biomedico. Per maggiori informazioni e iscrizioni, visitare il sito web dell’evento o contattare l’organizzatore Qiblì srl.

