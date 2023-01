SAN CATALDO – In tanti nel giorno dell’epifania hanno colto l’occasione di vivere a pieno San Cataldo, partecipando all’evento promosso da ‘La Voce Di Lecce’, che nella parrocchia ha organizzato un momento di festa per bambini e adulti, il primo di una serie per far vivere questa marina tutto l’anno.

Barbara Magnani Giornalista professionista da febbraio 2009. Laureata in Lettere e un master in giornalismo sportivo televisivo. Dopo oltre 17 anni di esperienza in giornali, televisioni e uffici stampa della bergamasca, l’amore mi ha portata a Lecce dove vivo con mio marito e un piccolo peloso di nome Chiarly. E ora, con grande soddisfazione, la mia esperienza professionale si arricchisce nel gruppo televisivo Antenna Sud. See author's posts

Condividi su...

Linkedin email