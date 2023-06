A Maratea le 5 Vele Blu di Legambiente e Touring Club

MARATEA – “Uno dei mari più belli, da vivere in armonia con l’ambiente circostante. Le 5 Vele di Legambiente e Touring Club, importante riconoscimento per Maratea e la sua costa, unitamente ad altri che certificano proprio la qualità del nostro mare, acquisisce un valore ancor più rilevante in una fase delicata per la vita del nostro territorio e rafforza la convinzione di questa amministrazione che promozione territoriale e turistica non possono prescindere dalla salvaguardia e dalla tutela dell’ambiente, vero patrimonio del presente e del futuro”. Lo afferma l’assessore al Turismo, Valentina Trotta. “A Maratea, che si appresta a candidarsi a Capitale Italiana della Cultura proprio per condividere ed esaltare tale patrimonio, il viaggiatore è avvolto dalla dimensione pregnante del rapporto che esiste tra uomo e natura. Ed è su questa dimensione che fa leva il nostro modo di fare accoglienza: il mare è un’esperienza da vivere appieno e il turista-viaggiatore, nelle sue vesti di residente temporaneo, è parte integrante del processo che modella il paesaggio e lo consegna al futuro. Per questo Maratea ha da sempre, tra i suoi valori costitutivi di comunità, un profondo rispetto per il territorio in cui vive e consegna tale spirito a chi sceglie di fare esperienza della nostra bellezza. Ieri mattina a Roma, presso la sede di Legambiente insieme a Giuseppe Ricciardi Presidente di Legambiente Maratea sky&sea abbiamo ricevuto il prestigioso vessillo che sventolerà sull’isola di Santo Ianni e su tutta la costa a partire da domenica 25 giugno, durante la tradizionale cerimonia in concomitanza della processione via mare della Madonna di Porto Salvo”.

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp