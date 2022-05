Foggia (FG) – Un viaggio itinerante per confrontarsi sul futuro del turismo e della cultura in Puglia e della prospettiva di estendere l’offerta a tutte le stagioni dell’anno. Questo il principale obiettivo degli incontri Puglia3x6x5 organizzati da L’Agenzia Pugliapromozione, la Regione Puglia e il suo Dipartimento Turismo Cultura, insieme al Consorzio Teatro Pubblico Pugliese e all’Apulia Film Commission per incontrare il territorio e riprogrammare le risorse finanziarie e le strategie turistiche.